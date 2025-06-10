HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunuldu.

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