Suriye Havayolları'na ait uçak 12 yıl sonra İstanbul'da
Yaşanan iç savaşın bitmesinin ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de, ülkenin bayrak taşıyıcısı Syrian Air (Suriye Hava Yolları) uçağı İstanbul Havalimanı'na geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 20:07, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 20:09
Yaşanan iç savaşın bitmesinin ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de, ülkenin bayrak taşıyıcısı Syrian Air (Suriye Hava Yolları) uçağı İstanbul Havalimanı'na geldi.