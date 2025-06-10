Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 22:57, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 22:58
A.A. (42) yönetimindeki 34 GDP 88 plakalı otomobil, Cumhuriyet köyü yakınlarında kavşaktan ana yola çıkmak isteyen İ.D. (70) idaresindeki yabancı plakalı araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan yolcular S.A. (23) ve Ş.D. (66) ile birlikte sürücüler de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Çay ve Bolvadin devlet hastaneleri ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Ş.D., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.