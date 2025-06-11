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Kapı önündeki kavga cinayetle sonuçlandı: Tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Burdur'da iki genç kızın evine gittikleri kadınla kapı önünde yaşadığı tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda, 35 yaşındaki kadın boğaz ve karın bölgesinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 07:16, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 07:13
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Kapı önündeki kavga cinayetle sonuçlandı: Tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seray Ö. (22), Tülay A. (22) isimli kız arkadaşı ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu Adnan B.'nin (35) evine gitti. Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmanın 1. katındaki daireye çıkarak Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, yaşanan arbede sırasında Tülay A., Özge Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Özge Bedir, evin koridorunda kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö.'yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak üzerinde yakaladı. Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A., tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Tülay A. ve arkadaşı Seray Ö. gözaltına alındı.

Özge Bedir'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşinin ölüm haberini alan ve evdeki çalışmaların bitmesini bekleyen Adnan B., polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan B.'nin tedavisi sürerken, olay yerinde bulunan Bedir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Özge Bedir'in henüz 2 aylık ve 5 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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