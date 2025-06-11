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Mülakat göçü! 45 bin öğretmen adayı beş ilde mülakata girecek

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlar 23 Haziran'da başlıyor. Mülakatlar artık sadece 5 ilde ve yeni sistemle yapılacak. KPSS şartı kalkıyor, AGS geliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 07:30, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 07:31
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Mülakat göçü! 45 bin öğretmen adayı beş ilde mülakata girecek

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü imtihanlar 23 Haziran'da başlayacak. Bu yılki mülakatlar, puanlamayla ilgili eleştirilerin önüne geçilmesi amacıyla yalnızca Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya'da, toplamda 7 imtihan merkezinde gerçekleştirilecek. Bu uygulama ile adayların daha adil bir değerlendirme sürecinden geçmesi hedefleniyor. Sözlü imtihan giriş belgeleri ise 13 Haziran 2025 tarihinde yayımlanacak ve adaylar belgelerini e-Devlet şifreleriyle alabilecekler.

Sözlü İmtihanlarda Yeni Dönem

Öğretmen adaylarının geçmişteki eleştirileri dikkate alınarak, bu yıl mülakat komisyonlarının sayısı azaltıldı. Her bir alan için belirlenen illerde adaylar, branşlarına göre aynı merkezde mülakata alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın amacı, daha az komisyonla adayları uzun bir zamana yayarak değerlendirmek. Kanuna göre her bir pozisyon için üç katı aday mülakata çağrılıyor. Buna göre 15 bin öğretmen için 45 bin öğretmen adayı komisyonlara davet edilecek.

Bakan Tekin'in Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, komisyonların azaltılmasıyla ilgili olarak, "Şimdi öğretmen adaylarının dediğini yapıyoruz. Daha az komisyonla, hatta her branşı aynı merkezde mülakata alacağımız bir sistem kurduk. Zamanımız yeterli olduğu için komisyonları buna göre oluşturacağız," ifadelerini kullandı.

KPSS Yerine AGS Dönemi

Bu yıl yapılacak son mülakatın ardından öğretmen adayları için artık KPSS şartı aranmayacak. Yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulanacak. AGS'de adaylara 80 soru için 110 dakika, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde ise 50 soru için 90 dakika süre verilecek. Adayların başarı sırası, imtihan ortalamasına göre belirlenecek.

  • Sözlü imtihanlar: 23 Haziran'da başlıyor.
  • Mülakat merkezleri: Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, Konya (7 merkez).
  • Sözlü imtihan giriş belgeleri: 13 Haziran 2025'te yayımlanacak.
  • KPSS yerine AGS: 80 soru/110 dakika; Alan Bilgisi: 50 soru/90 dakika.
  • Mülakata çağrılacak aday sayısı: 45 bin.

MAHMUT ÖZAY

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