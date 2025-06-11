Yemek Sektöründe Fiyatlar Dibe Vurdu! Temmuzda Daha da Düşecek

Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Mülakat göçü! 45 bin öğretmen adayı beş ilde mülakata girecek
Mülakat göçü! 45 bin öğretmen adayı beş ilde mülakata girecek
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da Bayram Denetimlerinde 513 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Bayram Denetimlerinde 513 Kişi Gözaltına Alındı
İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı
İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Benzine Zam Geliyor: İşte Güncel Fiyatlar
Benzine Zam Geliyor: İşte Güncel Fiyatlar
Sigara İçen Kamu Çalışanlarına Ek Mesai Talebi Gündemde
Sigara İçen Kamu Çalışanlarına Ek Mesai Talebi Gündemde
Konya'da Narkotik Operasyonlarında 47 Kişi Tutuklandı
Konya'da Narkotik Operasyonlarında 47 Kişi Tutuklandı
Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor
Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor
600 Bin Kamu İşçisi İçin Zam Teklifi ve Talepler Neler?
600 Bin Kamu İşçisi İçin Zam Teklifi ve Talepler Neler?
Hazine Bakanı Şimşek'ten Yeni Destek Paketleri Açıklaması
Hazine Bakanı Şimşek'ten Yeni Destek Paketleri Açıklaması
Gümrük Operasyonlarında 26 Milyar TL'lik Kaçak Eşya Yakalandı
Gümrük Operasyonlarında 26 Milyar TL'lik Kaçak Eşya Yakalandı
İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu
MEB Okullarda Devamsızlık Takibini Sıkılaştırıyor
MEB Okullarda Devamsızlık Takibini Sıkılaştırıyor
Evde Su Tasarrufu İçin 3-7-10 Kuralı ile İsrafı Azaltın
Evde Su Tasarrufu İçin 3-7-10 Kuralı ile İsrafı Azaltın
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yemek Sektöründe Fiyatlar Dibe Vurdu! Temmuzda Daha da Düşecek

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, yaz ayları ile birlikte sebze ve meyve fiyatlarının yüzde 15-20 gerilediğini belirterek, "Yeni mahsullerle birlikte 'kazan'ın enflasyonu yüzde 5-10 daha azaldı. Temmuz ayından itibaren daha da düşer" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 07:48, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 07:33
Yazdır
Yemek Sektöründe Fiyatlar Dibe Vurdu! Temmuzda Daha da Düşecek

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele tedbirleri meyvelerini vermeye başladı. Mayıs ayında enflasyon yüzde 35,41'e gerilerken, dar gelirlilerin korkulu rüyası haline gelen gıda enflasyonundaki direnç kırılmaya başlandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 0,71 gerilerken, daha da düşmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'e konuşan Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, yaz ayları ile birlikte sebze ve meyve fiyatlarının yüzde 15-20 gerilediğini belirterek, "Gıda enflasyonu genellikle enflasyonun yüzde 15 yukarısında olurdu. Yeni mahsullerle birlikte kazanın enflasyonu yüzde 5-10 daha azaldı. Fiyatlar normale dönüyor" dedi.

Bayram Sonrası Et Fiyatlarında Artış Yok

Yemek sektörünün en önemli maliyetlerinden birinin de et fiyatları olduğunu söyleyen Bozdağ, "Genellikle Kurban Bayramı sonrası et fiyatları yükselir. Ancak bayram sonrası et ve süt piyasasında herhangi bir hareketlilik yok. Besicilerin elinde kurban kaldı mı bilmiyorum ama et fiyatlarında da artış görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda Merkez Bankası Kararı Bekleniyor

Piyasaların Merkez Bankası'nın 19 Haziran'daki kararına odaklandığını dile getiren Bozdağ, "Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkarmıştı. Yeni enflasyon verileriyle birlikte, bu toplantıda alınacak faiz kararı piyasalar açısından kritik önem taşıyor. PPK toplantısında eğilim düşüş yönünde. Eğer faizler düşerse gıda fiyatlarına olumlu yansır. Temmuz ayı ve sonrasında gıda fiyatlarının daha da gerileyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Sektörde Ahlak Problemi

Bozdağ, yemek sektöründe yaşanan fırsatçılığa da dikkat çekerek sektörde "ahlaki" problemler yaşandığını söyledi. Bozdağ, şunları kaydetti:

  • "Ben içerisinde kebabı olan 4 kap yemeği 150-200 liraya satarken restoranda bir kap yemeği 1500 liraya veriyorlar.
  • Hadi 2 katı, olmadı 5 katı fiyatla satın. Sonuçta ben de gıdayı aynı maliyetle alıyorum, restoran da.
  • Ama bir kap yemeği 1500 liraya satmak ne demek. Gıdanın maliyeti herkes için aynı.
  • Geçtiğimiz günlerde evimin bahçesine çim biçme makinesi aldım. Almadan önce fiyatlara baktım. Firmanın deposunda 24 bin lira olan makine yapı marketlerde 22 bin lira. Fiyat karşılaştırma sitelerine baktım aynı makine 14.700 lira. Arayıp sorduğunuzda bir sürü bahane ileri sürüyorlar."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber