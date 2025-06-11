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Milli Takım tarihinde ilk kez karşılaştığı Meksika'ya yenildi

A Milli Futbol Takımımız, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında tarihimizde ilk kez karşılaştığımız Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 08:05, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 07:40
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Milli Takım tarihinde ilk kez karşılaştığı Meksika'ya yenildi

A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

65. dakikada Meksika ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda'nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan rakibini geçip ceza sahasına giren Kenan'ın yerden içeriye çevirdiği topa Kerem gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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