Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!

Yenişafak'tan Şuayip Alabay'ın haberine göre; geçtiğimiz yılın mart ayından itibaren karayolunu kullanmak isteyen tüm araç sürücüleri için tek ve zorunlu olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), milyonlarca vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Özel anlaşmalarla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu dışındaki otoyol ve otoparklarda da kullanılan HGS etiketi, yeni araç satın alan kişiler için sorun oluşturuyor. Geçmiş dönemden kalan borçların aracın devrinde herhangi bir engel teşkil etmemesi nedeniyle, bu borçlar yeni sahibine ödettiriliyor.

HGS Borçlarında Sorumluluk Sorunu

KGM'ye bağlı ve PTT'nin işlettiği sistemde, eski borçların yeni araç sahibine ödettirilmesinde herhangi bir çözüm sunulmadığı gibi, sorumluluk da kabul edilmiyor. Vatandaşlar, konuyla ilgili kendilerini aradıklarında, "Kesilen ücreti iade edemiyoruz. Biz sadece karayollarından sorumluyuz. Sizden kesilen ücret özel bir işletmeye ait" cevabını alıyor. HGS müşteri hizmetleri yetkilileri, yaptıkları anlaşmaların sorumluluğunu üstlenmemekle kalmayıp, vatandaşı üçüncü taraf olan özel işletmelerin insafına bırakıyor.

Türkiye'de HGS Etiketi ve Araç Sayısı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 31 milyondan fazla araç bulunuyor.

bulunuyor. Zorunlu olan HGS etiketi olmadan karayolları kullanılamıyor.

HGS etiketinin işletmesini, satışını ve ücret tahsilatını PTT Genel Müdürlüğü ve anlaşmalı özel bankalar yapıyor.

Özel otoyol ve otoparklarla da HGS anlaşması mevcut.

PTT'nin işlettiği sistemde, özel bankalarla yapılan anlaşmayla da elde edilebilen etikette otomatik talimat verilmesiyle hesabınızdan geçmiş dönem borçları kesiliyor.

Noter Devri Sırasında HGS Borcu Görünmüyor

Türkiye'de her yıl 10 milyona yakın aracın noter devri yapılıyor. HGS borcu, ikinci el araç alacak kişilerin önünde noterde borç olarak çıkmadığı için engel teşkil etmiyor. Bunun yanında şahsi HGS etiketinin plakaya yansıyan borçların üzerine kalmaması için aracı yeni alacak kişilerin dikkatli olmaları gerekiyor. Dolayısıyla 10 milyon kişi eski borçlarla baş başa kalma riski taşıyor. Sistemdeki bu boşluk, her yıl yüz binlerce kişiyi mağdur ediyor.



