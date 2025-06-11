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Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10F, yaz aylarında satışa çıkıyor. 600 km menzil, dijital iç mekan ve tahmini fiyat aralığıyla dikkat çekiyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 08:48, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 08:53
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Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?

Togg'un yeni sedan modeli T10F, Türkiye yollarında görünmeye başladı ve yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor. 600 kilometreye kadar menzil sunan bu model, tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Aracın fiyatı, ön sipariş dönemi başladığında netleşecek olup, sosyal medyada modelin 1.3 ila 1.7 milyon TL arasında bir fiyatla satışa sunulabileceği konuşuluyor.

Togg'un SUV modelinin ardından çıkaracağı sedan modeli için geri sayım başladı ve yeni model, Türkiye sokaklarında maskesiz olarak görüntülendi. Seri üretim versiyonuna oldukça yakın bir tasarım diliyle dikkat çeken araç, Ankara sokaklarında bir süredir kamuflajlı haliyle test ediliyordu. Satış sürecine yönelik hazırlıklar da tamamlanmak üzere.

Yeni Araç Test Sürüşünde

Aracın yazılım durumları ve menzil yeterliliği gibi konular gerçek koşullar altında test ediliyor. Testlerin yakın zamanda tamamlanarak aracın yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor.

Avrupa'da Çeşitlilik Artacak

T10F, özellikle genç kullanıcıları hedefleyen sportif çizgileriyle öne çıkıyor. Aerodinamik tasarımı ve fastback gövde yapısı sayesinde daha uzun menzil avantajı sunarken, aracın iç mekanında dijitalleşme bir adım öteye taşınıyor. Geniş bilgi-eğlence ekranı, yapay zeka destekli sürücü asistanları ve bulut üzerinden güncellenebilir yazılım altyapısıyla dikkat çekiyor.

  • Togg, T10F modeliyle hem Avrupa pazarına açılmayı hem de Türkiye'de ürün çeşitliliğini artırmayı planlıyor.

SUV Modeli Kısa Sürede Lider Oldu

Togg'un SUV modeli kısa sürede vatandaşın büyük ilgisini çekti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Togg'un T10X modeli mayıs ayında 3.678 adetlik satışa ulaştı. Togg T10X, 2025'in ilk beş ayında toplam 14.003 adet satıldı. T10X, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde pazar payında liderliğe yükseldi.

Sedanın Fiyatı Ne Olacak?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, SUV modelini ilk satışa çıkardığı 14 Mart 2023 tarihinde 923 bin TL başlangıç fiyatı ile sunmuştu. T10F'in fiyatı ise ön sipariş dönemi başladığında netleşecek. Sosyal medyada sızan görüntüler ve tahmini fiyat aralıkları, modelin 1.3 ila 1.7 milyon TL arasında bir fiyatla satışa sunulabileceğini gösteriyor.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN

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