Los Angeles'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
EKK toplandı: İşte gündemdeki konular
EKK toplandı: İşte gündemdeki konular
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da Bayram Denetimlerinde 513 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Bayram Denetimlerinde 513 Kişi Gözaltına Alındı
İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı
İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Benzine Zam Geliyor: İşte Güncel Fiyatlar
Benzine Zam Geliyor: İşte Güncel Fiyatlar
Sigara İçen Kamu Çalışanlarına Ek Mesai Talebi Gündemde
Sigara İçen Kamu Çalışanlarına Ek Mesai Talebi Gündemde
Konya'da Narkotik Operasyonlarında 47 Kişi Tutuklandı
Konya'da Narkotik Operasyonlarında 47 Kişi Tutuklandı
Ana sayfaHaberler Dünya

Los Angeles'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

LOS Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 09:19, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 09:47
Yazdır
Los Angeles'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehri Belediye Başkanı Karen Bass, düzensiz göçmenleri desteklemek için devam eden protestolarda çıkan olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı. Yasağın yerel saatle saat 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi.

'BU BÖLGEDEN UZAK DURUN'

Başkan Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal eden kişilerin tutuklanacağını belirterek, "Los Angeles şehir merkezindeki durumu yakından takip ediyor ve topluluklarımızı korumak için yeni önlemler almaya hazırlanıyorum. Başkan'ın kaotik tırmanışından faydalanan kötü niyetli kişileri durdurmak için bu gece saat 20.00'dan itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettim. Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor veya çalışmıyorsanız, bu bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber