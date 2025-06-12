Cumhurbaşkanlığı'ndan sözleşmelilerin disiplin terfisiyle ilgili görüş
Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli statüde bulunan kişilerin sekiz yıllık disiplin terfisinden yararlanmasıyla ilgili olarak görüş verdi!
Bilindiği üzere, 27 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7537 sayılı
Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda, sözleşmeli statüde bulunan kişilerin
disiplin cezası almamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64
üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca derece/kademe terfi alabilmelerine
yönelik düzenleme yapılmıştı.
7537 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 52
nci maddesinde yer alan; "Geçici 37 nci, geçici 41 inci ve geçici 48
inci madde çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına
atanmış olup bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla memur kadrolarında bulunanların
söz konusu pozisyonlarda geçen hizmet süreleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren, 64 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirilir."
Hükmüne göre geçmiş yıllarda yayımlanan kanunlarla kadroya geçen kişilerinde
bu düzenlemeden yararlanması hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı ilgili düzenlemenin uygulanmasında dikkate alınacak
hususlara dair tüm idarelere ayrıntılı görüş göndermiştir.