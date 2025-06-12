Cumhurbaşkanlığı'ndan sözleşmelilerin disiplin terfisiyle ilgili görüş

Bilindiği üzere, 27 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7537 sayılı Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda, sözleşmeli statüde bulunan kişilerin disiplin cezası almamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca derece/kademe terfi alabilmelerine yönelik düzenleme yapılmıştı.



7537 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 52 nci maddesinde yer alan; "Geçici 37 nci, geçici 41 inci ve geçici 48 inci madde çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atanmış olup bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla memur kadrolarında bulunanların söz konusu pozisyonlarda geçen hizmet süreleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 64 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirilir." Hükmüne göre geçmiş yıllarda yayımlanan kanunlarla kadroya geçen kişilerinde bu düzenlemeden yararlanması hükme bağlanmıştır.



Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı ilgili düzenlemenin uygulanmasında dikkate alınacak hususlara dair tüm idarelere ayrıntılı görüş göndermiştir.



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