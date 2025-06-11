Sertifikayla dört yıllık mezuniyet eş değer tutulmamalı!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından 4 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Rektörlük Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi kadrosunda şu şartları aramıştır:

"Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" alanında sertifika sahibi olmak"

Gördüğünüz üzere, sertifika enflasyonu ülkemizi o kadar kötü bir şekilde sardı ki dört yıllık bir diploma programının dahi ilanlarda sertifika koşulu olarak adayların önüne çıktığını üzülerek görüyoruz.

Düşünün, dört yıl boyunca Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında eğitim görüyorsunuz, onlarca dersten başarılı oluyorsunuz, birçok uygulama eğitimi alıyorsunuz.

Ancak size diyorlar ki yetmez kardeşim; "Git bir de bunun parayla sertifikasını al."

Peki adayın dört sene boyunca gece gündüz emek verdiği diploma programının ülkemizde bir ehemmiyeti yok mu!

Mevcut denetimsizlik koşullarında ne yazık ki yok!

Üniversite yazıyor, kendisi çalıp kendisi oynuyor!

Yetkililerde izlemeye devam ediyor!