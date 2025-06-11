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Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu

Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece Belediyelerinde başkan vekilleri belli oldu. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 11:42, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 11:53
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Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Ahmet Şahin seçildi

Büyükçekmece Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada Meclis Üyesi Ahmet Şahin, Başkan Vekili seçildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, Meclis Üyesi ve Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Şahin'i; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı'yı aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.

İlk iki turda üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 36 oyun 22'sini alan Şahin, Belediye Başkan Vekili seçildi.

Avcılar Belediyesi Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Yüksel Can seçildi

Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkan vekili seçildi.

Avcılar Belediye Meclisi, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu'ndan Meclis Üyesi Yüksel Can, AK Parti Grubu'ndan Meclis Üyesi Mahmud Lökbaş aday gösterildi.

Meclis'te gizli oylamayla yapılan seçimde, Yüksel Can belediye başkan vekili seçildi.

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