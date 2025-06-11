Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini 0,5 puan artırdığını belirterek, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalara kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nu değerlendirdi. Ekonomi programına duyulan güvenle beklentilerin iyileştiğine dikkat çeken Şimşek, 2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70'inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankasının, Türkiye'nin büyüme tahminini ise 0,5 puan artırdığını vurguladı. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalara kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.



