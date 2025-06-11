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Dinlediği neyden etkilenen Rus dans öğretmeni, İslam'ı seçti

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaşayan 34 yaşındaki dans öğretmeni Sergey Mihael, sufi müziğiyle tanışmasının ardından Müslüman oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 11:50, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 11:52
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Dinlediği neyden etkilenen Rus dans öğretmeni, İslam'ı seçti

Rusya'da yaşayan Sergey, dinlediği müzik yayınındaki neyden etkilenerek sufi müziğini araştırmaya başladı. Bu sırada İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin eseri Mesnevi'yi okumaya başlayan Sergey, İslam ile tanıştı.

Sufi müzikle başlayan İslam ilgisini Mevlana ile derinleştiren ve Müslüman olan Mihael, Konya'ya geldi.

Mihael, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek atölyelerdeki keçe, ebru, hat, tezhip ve diğer geleneksel Türk el sanatları eserlerini inceledi.

Enstrümanıyla ney dinletisine eşlik eden Mihael, yaşadığı dönüşüm sürecini Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.

Bir Rus sanatçının podcastinde duyduğu sufi müziğin hayatında yeni bir pencere açtığını ifade eden Sergey, şöyle konuştu:

"Dinlediğim bir müzik aracılığıyla İslam'ın derinliğiyle tanıştım. Rahmi Oruç Güvenç'in sufi tarzındaki müziklerini dinledikçe İslam'ın derinliğini daha çok anlamaya başladım. Bu müzik sayesinde İslam ile tanıştım. Sufilik ve Hazreti Mevlana hakkında araştırmalar yaptım. Özellikle Mesnevi'den çok etkilendim. Çünkü onun felsefesinde kendimi buldum. İnsan ve ruhu sanki bu dünyada bir kafeste gibi. Bu dünyada insanoğlu bütün felaket ve mutsuzluğu Allah'a karşı çektiği özlemden ötürü yaşıyor."

- "Çevremdekiler kararımı anlayışla karşıladı"

Mihael, İslam'a yönelmek için karar aldığını belirterek, "Zaten uzun süredir bir arayışta olduğumu bilen yakın çevrem kararımı saygıyla karşıladı. St. Petersburg'da çalıştığım çevrede genelde entelektüel insanlar var, onlar da bu tercihim karşısında anlayışlı davrandılar." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim mealini okuduğunu ve İslam'ı öğrenmeye çalıştığını anlatan Sergey, fıkıh, siyer ve hadis kaynaklarına da yöneldiğini ifade etti.

- "İnanç görsellikten çok, içsel bir kabulleniş olmalı"

Hayatının değişmesiyle huzurlu bir yaşama kavuştuğunu anlatan Mihael, şunları kaydetti:

"Dini araştırarak ve içtenlikle yaşayan insan sayısı maalesef çok az. Temennim İslam'ı bu şekilde anlayarak yaşayan insanların çoğalması. Konya'da geçirdiğim süre boyunca hadislerin anlamını ve Hz. Peygamber'i daha iyi anlamaya başladım. Özellikle 'insanların kalbini kırmama' ile ilgili hadisler beni çok etkiledi."

St. Petersburg'daki Müslüman toplulukla yakın ilişki içinde olduğunu belirten Sergey, şehirde karşılaştığı Müslümanlarla selamlaşıp sohbet ettiklerini, özellikle yabancı Müslümanlara yardım etmeye çalıştığını bildirdi.

Mihael, Şeb-i Arus törenlerini izlemek için Aralık ayında Konya'ya geleceğini sözlerine ekledi.

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