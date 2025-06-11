Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihraç edilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uluslararası alanda stratejik bir başarıya imza attı. Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında, Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağı Endonezya'ya teslim edilecek.

Anlaşmanın Detayları ve Teslimat Süreci

Cakarta'da gerçekleştirilen imza törenine Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

48 adet milli muharip uçak KAAN 'ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşecek.

'ın teslimatı içerisinde gerçekleşecek. Teslim edilecek KAAN uçaklarında milli imkanlarla üretilecek motor yer alacak.

Anlaşma, KAAN'ın teslimatının yanı sıra Endonezya'ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsayacak.

Türkiye ve Endonezya'nın gerçekleştireceği stratejik işbirliğiyle bilgi paylaşımı ve yerel kabiliyetlerin geliştirilmesi hedeflenecek.

KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden yararlanılacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun Açıklamaları

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini gökyüzünün ötesine taşıdığını belirterek, bu imzayla birlikte Türkiye'nin artık dost ve müttefik ülkelerin de güven kaynağı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan her teslimatın teknolojide, üretimde ve stratejik ortaklıkta Türkiye'nin imzasını taşıyan bir güven belgesine dönüştüğünü aktaran Demiroğlu, "Dün başkalarının çizdiği rotaları izliyorduk. Bugün biz rotalar çiziyor, yollar açıyor, ufuklar belirliyoruz. KAAN'ın yükselişi, Türkiye'nin küresel ölçekteki vizyonunun, özgüveninin ve mühendislik gücünün yükselişidir. Artık gökyüzüyle sınırlı değiliz, çünkü bizim rotamız geleceğin kendisidir." ifadelerini kullandı.

KAAN'ın Özellikleri ve Gelecek Hedefleri

5. nesil çok rollü savaş uçağı KAAN , yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü ( stealth ), yapay zeka destekli aviyonikleri ve ağ destekli harp yetenekleriyle öne çıkıyor.

, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü ( ), yapay zeka destekli aviyonikleri ve ağ destekli harp yetenekleriyle öne çıkıyor. Hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün başarı sağlaması hedefleniyor.

KAAN , Türkiye'nin savunma alanındaki tam bağımsızlık vizyonunun simgesi konumunda bulunuyor.

, Türkiye'nin savunma alanındaki tam bağımsızlık vizyonunun simgesi konumunda bulunuyor. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024 'te başarıyla gerçekleştiren KAAN, Türk havacılığı açısından yeni bir dönemi başlattı.

'te başarıyla gerçekleştiren KAAN, Türk havacılığı açısından yeni bir dönemi başlattı. 6 Mayıs 2024 'te ise KAAN gök vatan ile ikinci kez bir araya geldi.

'te ise KAAN gök vatan ile ikinci kez bir araya geldi. Projenin ilerleyen aşamalarında milli motorun entegrasyonu ile KAAN'ın tamamen milli hale getirilmesi ve ihracat potansiyelinin daha da artırılması hedefleniyor.



