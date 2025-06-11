Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı

Türkiye Varlık Fonu'nun başlattığı sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşme süreci, finansal piyasaları derinden etkiledi. 6,9 milyar TL'lik borç vaktinden önce ödendi ve Türkiye Sigorta sektörde liderliğini pekiştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 12:58, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 13:05
Yazdır
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin satın alınarak Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında birleştirilmesiyle başlattığı kapsamlı dönüşüm sürecinin son aşaması olan finansman geri ödemesini de başarıyla tamamladı.

TVF'den yapılan açıklamada, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin stratejik birleşme sürecine ilişkin tüm aşamaların tamamlandığı belirtildi. Bu süreç, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 2020 yılında başlatılmıştı. TVF, Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Hayat ve Emeklilik şirketlerinin paylarını 3 kamu bankasından bedelini ödeyerek devralmış ve bu şirketleri Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik markaları altında birleştirerek sektörde güçlü ve entegre bir yapı oluşturmuştu.

Finansman Süreci ve Geri Ödeme

Satın alma süreci kapsamında 6,4 milyar TL tutarında Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ile sağlanan finansman vaktinden önce geri ödenmiş, 2022 yıl sonunda ise TVF tarafından ihraç edilen 6,9 milyar TL tutarındaki Özel Sektör Tahvili (ÖST) ile yeniden yapılandırılmıştı.

10 Haziran itibarıyla, söz konusu 6,9 milyar TL tutarındaki ÖST'nin geri ödemesi tamamlanarak, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında toplanmasına yönelik finansman süreci başarıyla sonuçlandı.

TVF'nin Oluşturduğu Katma Değer

Türkiye Varlık Fonu'nun 2020 yılında başlattığı dönüşüm süreci, sadece bir yapılandırma değil aynı zamanda bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen önemli bir katma değer üretimi örneği olarak öne çıkıyor. Türkiye Sigorta bu süreçte gösterdiği üstün performansla sektördeki borsada işlem gören en değerli ve en yüksek karlılığa ulaşan sigorta şirketi konumuna geldi.

  • Prim üretiminde yüzde 15,5 pazar payı ile sektör liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta'nın hisselerinin yüzde 19'luk bölümü Borsa İstanbul'da işlem görüyor.
  • Güncel piyasa değeri 2,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.
  • TVF'nin yaklaşık 285 milyon dolar karşılığında satın aldığı yüzde 81'lik payların bugünkü değeri 1,7 milyar dolara ulaştı.

Açıklama ve Gelecek Beklentileri

"TVF olarak, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleştirilmesiyle başlattığımız bu dönüşüm sürecini, etkin yönetim, sürdürülebilir büyüme ve finansal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda başarıyla tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu sürecin ülkemiz sigortacılık sektörüne sağlayacağı katkının, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in önümüzdeki dönem başarılarıyla artarak devam edeceğine inanıyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber