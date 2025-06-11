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Eğlence için aydınlatma direklerine binlerce liralık zarar verildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 22 aydınlatma direğinin kabloları eğlenmek isteyen gençler tarafından kopartıldı. Yaklaşık 300 bin lira zarara sebep olan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 13:09, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 14:23
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Olay, dün Cide ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yürüyüş yolunda yürüyen 3 gençten biri, 22 aydınlatma direğinin led kablolarını kopartarak, yaklaşık 300 bin liralık hasara sebep oldu. Belediye ekiplerinin durumu fark etmesiyle Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde, yolda yürüyüş yapan 3 gençten birinin eğlence amaçlı aydınlatma direklerine zarar verdiği görüldü. Şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen gençler gözaltına aldı.

Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddede yürüyen gençlerden birinin aydınlatma direğindeki elektrik kablolarını koparttığı görülüyor.

İlçedeki piknik alanları ve parklardaki malzemelere de magandalar tarafından sürekli zarar verildiğini söyleyen vatandaşlar, şahısların cezalandırılmasını isteyerek duruma tepki gösterdi.

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