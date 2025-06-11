Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Kene Yoğunluğu Yükseldi mi?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Togg T10F Sedan Yollarda! Fiyatı ve Özellikleri Ne Olacak?
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar belli oldu
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Bir Okuldan Fazlası: Öğrenciler Keman da Çalıyor, Tavuk da Besliyor
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Cevdet Yılmaz: Refah Artışı Aldatıcı Değil, Kalıcı Olacak
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında ön rapor hazır
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
HALK TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 150 bin liralık 'rehber köpek' cezası
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 14 saat su kesilecek
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
Bakan Yerlikaya: Hız uyarı levhaları gözden geçirilecek
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Sosyal Medyadan Altın Alımında Büyük Tehlike
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!

Yurt dışında konut alırken nelere dikkat etmelisiniz? Avukat desteğinden alarm sistemine, vergi avantajlarından satış stratejisine kadar tüm kritik detaylar bu haberde!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 13:45, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 13:45
Yazdır
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!

Yurt dışında konut yatırımı yaparken mağdur olmamak için dikkat edilmesi gereken birçok önemli konu bulunmaktadır. Son dönemde Türkiye'de yerleşik vatandaşların yurt dışından konut alımında artış yaşanmakta ve özellikle Yunanistan, İspanya ve Dubai gibi ülkeler öne çıkmaktadır. Geçen yıl yurt dışından konut alımı yaklaşık 2,5 milyar dolar ile rekor kırmış olup, bu yıl da benzer bir rakam beklenmektedir. Türkiye'de konut alımı yasal mevzuat açısından kolay olsa da, yurt dışında aynı sistemin geçerli olmadığını bilmek gerekmektedir.

Yurt Dışında Konut Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Barınma hakkı: İspanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde anayasal bir hak olarak barınma hakkı bulunmakta, boş gayrimenkullere evi olmayan kişiler girebilmektedir. Bu nedenle, bu ülkelerde konut alırken alarm sistemi kurulması önerilmektedir.
  • Doğru muhatapla işlem yapmak: Tapuda yazan ismin kontrol edilmesi ve parayı alacak kişinin gerçekten sahibi olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.
  • Avukat ve danışmanlarla çalışmak: Yatırımlar genellikle avukatlar aracılığıyla yapılmakta olup, hukuki bilgi eksikliğinde Türkiye'den aracılar veya avukatlarla çalışmak yatırımınızı koruyacaktır.
  • Arsa payı ve tapu türü: Türkiye'de yaygın olan arsa paylı tapu sistemi her ülkede bulunmamaktadır. Örneğin, İngiltere, Tayland ve Dubai'de toprak hakkı alınamamaktadır.
  • Paranın kaynağı ve vergi beyannamesi: Bazı ülkelerde paranın kaynağının açıklanması ve vergi beyannamesi verilmesi gerekebilmektedir.
  • Mülk yönetim şirketleri: Konut kiraya verilecekse mülk yönetim şirketlerinin tercih edilmesi önerilmektedir. Aksi halde kazanç kayıpları yaşanabilmektedir.
  • Amortisman süresi ve oturum izni: Dairenin amortisman süresine dikkat edilmeli, oturum izni ve altın vize gibi hakların ülkeden ülkeye değiştiği unutulmamalıdır.

Mevzuatın İyi Okunması ve Profesyonel Destek

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Özden Çimen, Türk vatandaşlarının yurt dışında konut alımına ilgisinin arttığını ve Dubai, Yunanistan, Suudi Arabistan ile İspanya'nın öne çıktığını belirtmektedir. Yatırım yapılırken ekonomik istikrarın ve konuta yüksek talebin olduğu ülkeler tercih edilmelidir. Turizm veya göç alan bölgeler avantajlıdır. Yabancılara mülk satımı her ülkede farklılık gösterebilir; bu nedenle mevzuat çok iyi değerlendirilmelidir. Vergi avantajı olan ülkelerde yatırım yapmak amortisman süresini kısaltır ve bazı ülkeler oturum ile ikamet izni verebilmektedir.

Konutun Rahat Satılabileceği Ülkeler Tercih Edilmeli

Profesyonel emlak danışmanları ile çalışmak olumsuz durumların yaşanmaması adına çok önemlidir. Yurt dışında yatırım yaparken kaçırılan en ufak bir protokol ciddi maddi kayıplara yol açabilir. Hedef ülkedeki resmi kurumlara başvuruda bulunmak da mümkündür. Yatırım yapılan ülkedeki şirketin bir süredir faaliyet göstermesi önemlidir. Konut talebinin yüksek olduğu ülkelerde yatırım yapmak çıkış stratejisi açısından avantaj sağlar. Talebin devam etmesi, gayrimenkulün rahatlıkla satılabileceği anlamına gelir ve bu da uluslararası yatırım için güvenli bir ortam sunar.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber