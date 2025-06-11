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Her şey dahil bu işi kabul eden yok! Maaşları 100 bini aştı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde besiciler, çoban bulamadıkları için işlerini kendileri yapmak zorunda kalıyor. Çoban maaşları 100 bin lirayı aştı, hayvancılıkta kriz büyüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 14:04, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 14:29
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Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan bazı besiciler, yüksek maaş gerektirdiği için çoban bulmakta zorlanıyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında büyükbaş hayvan yetiştiren Adem Göçer, kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Bu yıl çoban arayışında olan Göçer, 3-5 arkadaş bir araya gelerek çoban tutmak istediklerini ifade etti. Göçer, "Türkiye'nin neresinden olursa olsun bir çoban bulmak istedik. En az 10 kişiyi aradık. Türkiye içinden veya dışından araştırdık. Aradığımız kişiler, 75-80 bin lira maaş, sınırsız internet istiyor. Yeme içme, kalacak yer sana ait, diyor. 100 bin lirayı geçiyor masraflar ama yine de çoban yok. Yapmamız gereken başka işler de oluyor. Çoban bulamayınca başka işlerimiz de aksıyor" dedi.

Çobana 100 Bin Lira Verirsek Bu Maldan Ne Kazanacağız?

Hayvan yetiştirmenin oldukça maliyetli olduğunu söyleyen Göçer, "100 bin lirayı verirsek bu maldan ne kazanacağız? Bir buzağı yemi 750-800 lira. Süt para etmiyor. Yem fiyatları almış başını gidiyor. Şu sıralar sıkıntılı bir zaman. Hayvancılık yapıp da memnun olan yok. Çoban da bulunmuyor. Mecburen kendi çobanlığımızı kendimiz yapıyoruz. Çobanları eleştirdiğimden karaladığımdan değil. Mesela şirkette çalışan biri maaşını alır ama bu iş öyle kolay bir iş değil" diyerek hayvancılıktaki zorluklara dikkat çekti.

8-10 Senedir Bu İşi Yapıyoruz Ama Bu Sene Zorlandık

8-10 yıldır yaptığı işte bu sene oldukça zorlandığını söyleyen Adem Göçer, "Yem fiyatları çok zamlandı. Otlamak için hayvanlar yayılıyor ama nereye kadar yayılacak? Ot kurumaya başladı. Süt fiyatları aşağı çekiyor. Yem fiyatları artıyor. Çoban bulunamıyor. Sıkıntımız çok" şeklinde konuştu.


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