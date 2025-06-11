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Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın açıklamasına göre, Eskişehir'deki dev nadir toprak elementi rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına sokacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 14:20, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 14:47
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Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak." ifadesini kullandı.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine. Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak. Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz."

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