YÖKDİL/2 Kılavuz ve Başvuru Bilgileri Yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, 2025-YÖKDİL/2 sınavına ilişkin kılavuz ve başvuru bilgilerini yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 15:12, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 15:14
2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2), 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 11 Haziran 2025 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YÖKDİL/2 Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞIBaşvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı Kılavuzu
Başvuru Merkezleri
Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri