Dinlenme tesisinde durdurulan araçtan 9 düzensiz göçmen çıktı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan SUV tipi araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 15:38, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 15:39
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu M.A'nın (29) aracını otoyolun Hendek mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde durdurdu.
Araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, M.A. ise tutuklandı.