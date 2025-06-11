Kırşehir'de 57 Suç Kaydı Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de 57 dosyadan suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yakalama kararı bulunanlara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, bu çalışmalar kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesinde "dolandırıcılık" suçundan yakalama kararı bulunan K.Y.'nin Boztepe ilçesinde olduğunu tespit etti. JASAT ve Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyon sonucunda, 57 dosyadan suç kaydı bulunan firari hükümlü ilçede yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Olayın Detayları

JASAT ve Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi.

ve Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. K.Y. , 57 dosyadan suç kaydı ile aranan bir hükümlüydü.

, ile aranan bir hükümlüydü. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yakalama Operasyonu

Ekiplerin titiz çalışması sayesinde, uzun süredir aranan ve birçok dosyadan suç kaydı bulunan firari hükümlünün yakalanması sağlandı. Bu operasyon, jandarma ekiplerinin suçluların yakalanmasına yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.



