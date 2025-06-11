Hacılar dönüş yolunda

İstanbul'a gelen ilk hacı kafilesini taşıyan ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na saat 13.30'da indi.

Hacılar, pasaport kontrolünün ardından bagajlarını alarak terminalden çıkış yaptı.

Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkış yapan hacılar, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Karşılaşmada duygusal anlar yaşandı.

"İnşallah herkese nasip olur"

Hacılardan Mustafa Kayıkçıoğlu, hac ibadetini sorunsuz bir şekilde eda ettiklerini belirterek, "Takdir etmek lazım. Kutsal topraklarda Suudi Arabistan yönetimi çok ciddi tedbirler almış. Hiçbir izdiham yaşamadık, tehlikeli bir şey görmedik. Huzur içinde ibadetimizi yaptık. Oradaki insanlar polisiyle, yetkilisiyle, Diyanet'in organizasyonu her yönüyle yardımcı oldu. Diyanet'in Arafat'taki duası mükemmeldi" dedi.

Kayıkçıoğlu, "İnşallah herkese nasip olur. O kutsal beldeleri görmek, vahyin indiği toprakları anlamak ve hissetmek lazım. Taş, toprak, Kabe birçok mesaj veriyor. Dini tekrar vahyin geldiği yerde öğrenmek isteyen, dirilmek ve tövbe etmek isteyen mutlaka gitsin derim" ifadelerini kullandı.

Zarif Aydın da kutsal topraklardaki manevi atmosferin kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi.

"Her şeyiyle çok güzeldi"

İmkanı olanların hacca gitmesini tavsiye eden Aydın, "Oralardan geri dönesimiz gelmiyor. Mekke'de, Medine'de bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.

Hacılardan Neriman Sekban da "Harika geçti. Diyanet çok güzel bir program yapmış. Harika ilgilendiler. Hocalarımız, yemeklerimiz, tavaflar olsun her şeyiyle çok güzeldi" şeklinde konuştu.

İstanbul'a dönen ilk kafilerin başkanı Beyoğlu İlçe Müftüsü Dr. Mehmet İzci ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl da başarılı bir organizasyon gerçekleştiğini söyleyen İzci, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız tüm kategorilerde mavi elmas ödülüne layık görüldü. Hacılar da çok memnun döndü. İlk başlarda hacılarımız kaygılıydı. 'İyi ki Diyanet'le gitmişiz' şeklinde memnuniyet duygularını dile getirdiler. Bu sene de mavi yelekli hocalarımız, kafile başkanı, din görevlisi, servis ekipleri bütün kategorilerde çalışan arkadaşlarımız canla başla çalıştılar. Kendilerini, Allah rızası ve hacılar için ortaya koydular. Onlara da çok teşekkür ediyorum."