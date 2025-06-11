Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2025-TR-YÖS/1) sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Değerlendirme işlemleri tamamlanan sınavın sonuçlarına erişim için adayların bazı bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler:

ÖSYM'nin " https://sonuc.osym.gov.tr " adresine giriş yapılır.

adresine giriş yapılır. T.C. kimlik numarası, Y.U. numarası veya TR-YÖS kimlik numarası ile birlikte aday şifresi kullanılır.

ile birlikte aday şifresi kullanılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra sınav sonuçları görüntülenebilir.

2025-TR-YÖS/1 Sonuçlarına Erişim

Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarına yukarıda belirtilen bilgilerle kolayca ulaşabilirler. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar tercih ve yerleştirme süreçleriyle ilgili detayları da yine ÖSYM'nin resmi kanallarından takip edebilirler.