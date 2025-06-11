Gazze'ye Yardım Götüren Madleen Gemisindeki Aktivistler Gözaltında

İsrail mahkemesi, uluslararası sularda alıkonan Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisindeki 8 aktivistin sınır dışı edilene kadar gözaltında tutulmasına karar verdi. İsrail hukuk örgütü Adalah tarafından yapılan açıklamada, Ramle kentindeki Givon isimli tutukevinde göç mahkemesinin dün gece 8 aktivist için gözaltı kararı vermesinin "hukuk dışı" olduğu vurgulandı. Mahkeme, sınır dışı edilmedikleri takdirde aktivistlerin 8 Temmuz'da yeniden duruşmaya çıkartılması kararını aldı. İsrail güçlerinin zorla müdahale ederek el koyduğu teknedeki 12 kişiyi alıkoymasının "uluslararası hukuk kapsamındaki temel hakların ihlali" olduğu belirtildi.

Aktivistlerin Durumu ve Mahkeme Kararları

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan aktivistlerin İsrail'e girmeye çalışmadıkları, planlanan rotalarının Sicilya'dan başlayarak uluslararası sular üzerinden doğrudan Gazze'ye, yani Filistin devletinin karasuları olduğu vurgulandı. Serbest bırakılması istenen 8 aktivistin ya Gazze'deki insani yardım görevlerine devam etmek üzere Madleen'e ya da ülkelerine güvenli bir şekilde geri gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme ve İtirazlar

Adalah avukatlarının yaptığı itirazı reddeden göç mahkemesinin kararında, Gazze Şeridi'ne yönelik deniz ablukasının İsrail hukukuna göre yasal olduğu ve gönüllülerin bunu bilerek ihlal etmeye çalıştıkları öne sürüldü.

Gözaltındaki Aktivistler ve Son Gelişmeler

Rima Hassan (Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi)

(Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi) Yasemin Acar (Almanya vatandaşı)

(Almanya vatandaşı) Hüseyin Şuayb Ordu (Türkiye)

(Türkiye) Thiago Avila (Brezilya)

(Brezilya) Marco van Rennes (Hollanda)

(Hollanda) Reva Viard (Fransa)

(Fransa) Pascale Maurieras (Fransa)

(Fransa) Yanis Mhamdi (Fransa)

Gazze'ye giden insani yardım gemisi Madleen'den alıkonulan 12 insan hakları aktivistinden dördü dün sabah ülkelerine gönderildi. Sunulan "sınır dışı evraklarını" imzalamayı reddeden aktivistlerden 8'i ise Ramle kentindeki Givon isimli tutukevinde göç mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.



