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Bingöl'de Gıda Toptancısında 1.7 Ton Etiketsiz Yoğurt Yakalandı

Bingöl'de gıda toptancısında yapılan kontrolde etiketsiz yoğurt ve son kullanma tarihi silinmiş peynir bulundu. Ürünlere el konuldu, ceza uygulandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 17:04, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 17:01
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Bingöl'de Gıda Toptancısında 1.7 Ton Etiketsiz Yoğurt Yakalandı

Bingöl'de gerçekleştirilen bir denetimde, tehdit ve hakaretlerle görevlileri engellemeye çalışan bir gıda toptancısında önemli miktarda etiketsiz ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 1 ton 700 kilo etiketsiz yoğurt ve 100 kilo tarihi geçmiş peynir bulundu. Ayrıca, yoğurt ve çeşitli peynir ürünlerinde son tüketim tarihlerinin silindiği tespit edildi. İş yeri çalışanlarının görevlilere izin vermemesi ve tehditte bulunması üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Polis gözetiminde yapılan detaylı kontrollerde, köy yoğurdu olarak satılan ürünlerin merdiven altı üretim olduğu belirlendi. El konulan yoğurt ve peynirler, Bingöl Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere kamyona yüklendi. Gıda toptancısına, 5996 sayılı kanun kapsamında 126 bin TL idari para cezası uygulandı.

Denetim Detayları

  • 1 ton 700 kilo etiketsiz yoğurt ele geçirildi.
  • 100 kilo tarihi geçmiş peynir bulundu.
  • Son tüketim tarihlerinin silindiği tespit edildi.
  • İş yeri çalışanları görevlilere tehdit ve hakarette bulundu.
  • Polis gözetiminde detaylı kontrol yapıldı.
  • El konulan ürünler imha edilmek üzere kamyona yüklendi.
  • 126 bin TL idari para cezası kesildi.

Yasal Süreç ve Sonuç

Söz konusu gıda toptancısına, 5996 sayılı kanun kapsamında yüksek miktarda idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen ürünler ise imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi. Bu tür denetimler, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

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