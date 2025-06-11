Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programına,dair detayları paylaştı 23-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Öğretmenlerimizle her fırsatta bir araya gelerek eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin tüm kararları onların değerli görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye özen gösteriyoruz. Bu süreçte, maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler dikkate alınarak, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın detayları belirlenmiştir.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Program Detayları

23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

tarihleri arasında yapılacaktır. Öğretmenler, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında programa katılabileceklerdir.

30 Haziran 2025 tarihinde öğretmenler idari izinli sayılacaktır.

Önemli Noktalar

Bu düzenleme, öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda hazırlanmış olup, eğitim ailemize katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.



