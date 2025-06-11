İsrail'in Alıkoyduğu Madleen Gemisindeki Türk Vatandaşı Serbest Bırakılıyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülüyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 9 Haziran'da uluslararası sularda İsrail donanması tarafından durdurularak alıkonulan insani yardım gemisi Madleen'de bulunan Türk vatandaşların durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılmasının beklendiği aktarıldı. Kaynaklar, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin Şuayb Ordu ve avukatları ile temas halinde olunduğunu belirtti. Ayrıca, Yasemin Açar'ın durumunun yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli olarak bilgilendirildiği vurgulandı.

Madleen Gemisine Müdahale

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

Gemide Bulunan İsimler

Rima Hassan (Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi)

(Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi) Yasemin Acar (Almanya vatandaşı)

(Almanya vatandaşı) Hüseyin Şuayb Ordu (Türkiye)

(Türkiye) Thiago Avila (Brezilya)

(Brezilya) Sergio Toribio (İspanya)

(İspanya) Marco van Rennes (Hollanda)

(Hollanda) Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi (Fransa)

(Fransa) Greta Thunberg (İsveçli iklim aktivisti)

(İsveçli iklim aktivisti) Omar Faiad (Gazeteci)

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.



