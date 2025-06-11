Acun Ilıcalı Fenerbahçe Yönetiminden İstifa Etti
Fenerbahçe Spor Kulübü, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Ilıcalı da sosyal medyadan açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin Açıklaması
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın görev süresi boyunca Yönetim Kurulu'nda çok kıymetli katkılar sunduğu ve her daim kulübün menfaatlerini önceleyen yaklaşımının camiada takdirle karşılandığı belirtildi. Kulüp, kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ederek, başarı ve mutluluklar diledi.
Acun Ilıcalı'nın Açıklaması
Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından görevini bıraktığını şu sözlerle açıkladı: "Değerli Fenerbahçe Camiası, Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim."