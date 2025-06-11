Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma çerçevesinde hazırlanan bilirkişi raporu, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı ve raporda olayda ihmali olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi. Bu kapsamda, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı. Şüpheliler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Seyri ve Bilirkişi Raporu

Bilirkişi raporunda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği ve yeni gözaltı talimatlarının verilebileceği öğrenildi. Olayın detaylı bir şekilde incelenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Olayın Geçmişi

Yunusemre ilçesindeki evinde, 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

İhmali olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi.



