Şırnak'ta yıldırım düştü, 95 hayvan telef oldu
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yıldırım isabet eden 95 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 21:16, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 21:06
İlçeye bağlı Boyuncuk köyünde hayvan otlatan Abdulhakim Öner, aniden bastıran yağış sonrası köye dönmeye karar verdi.
Köye yakın bölgeye düşen yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 95 küçükbaş hayvan telef oldu.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çobanın zarar görmediği olay sonrası ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köye gelerek zarar tespit çalışması başlattı.