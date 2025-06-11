Yozgat'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Topçu köyünde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 21:55, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 21:50
Yozgat'ın Topçu köyünde H.D. idaresindeki araç ile İ.Ş. idaresindeki araç çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Ş.Ş. yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulansla Bozok Üniversitesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.