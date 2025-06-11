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Ekrem İmamoğlu'nun Davasında Bilirkişi Katılımı Olmayacak

Ekrem İmamoğlu ve avukatları, yolsuzluk soruşturması kapsamında görülecek bilirkişi davasına katılmayacaklarını açıkladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 21:51, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 21:53
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Ekrem İmamoğlu'nun Davasında Bilirkişi Katılımı Olmayacak

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının, yarın görülecek olan bilirkişi davasına katılmayacakları açıklandı. Bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan ve cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yolsuzluk Soruşturmasında Son Durum

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının bilirkişi davasına katılmayacak olmaları dikkat çekti. Bu süreçte, davanın nasıl ilerleyeceği ve alınacak kararlar merak konusu olmaya devam ediyor.


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