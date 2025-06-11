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Saklıkent'te başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç kurtarılamadı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 23:54, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 23:58
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Saklıkent'te başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç kurtarılamadı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan ünlü Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle birlikte gezen 3 yaşındaki Yamaç Çetin'in başına kayadan düşen taş isabet etti. Ağır yaralanan küçük çocuk, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Saklıkent Kanyonu'nda düşen taş can aldı

Olay, iki gün önce öğle saatlerinde Saklıkent Kanyonu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte kanyonu gezmekte olan Yamaç Çetin'in başına, yüksekten koparak düşen taş isabet etti. Küçük çocuğun yaralanması üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Üç farklı hastaneye sevk edildi

Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, önce Seydikemer Devlet Hastanesi'ne, ardından Fethiye'de özel bir hastaneye sevk edildi. Durumunun ciddiyeti nedeniyle son olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Yamaç Çetin, doktorların tüm çabasına rağmen olaydan iki gün sonra, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Saklıkent Kanyonu'ndaki güvenlik önlemleri ve doğa gezilerinde alınması gereken tedbirler bir kez daha gündeme gelirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ailelerin dikkatli olması çağrısı

Uzmanlar, özellikle kanyon ve dağlık alanlarda ailelerin daha dikkatli olması, çocukların gözetim altında tutulması ve yetkililerin doğal afet ve kaza riskine karşı önleyici çalışmalar yapması gerektiğine dikkat çekiyor.

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