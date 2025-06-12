Adana'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Adana'da park halindeki otomobilinde oturan Barış Y. isimli şahıs, yanına yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. 34 yaşındaki Barış Y., park halindeki arabasında otururken yanına yaklaşan motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Barış Y., ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Barış Y. , park halindeki otomobilinde oturuyordu.

, park halindeki otomobilinde oturuyordu. Motosikletli iki kişi, otomobile yaklaşarak silahlı saldırı düzenledi.

Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralanan Barış Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.



