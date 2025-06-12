Adana'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Ölü

600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki otomobilde oturan Barış Y., motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 07:25, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 08:48
Yazdır

Adana'da park halindeki otomobilinde oturan Barış Y. isimli şahıs, yanına yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. 34 yaşındaki Barış Y., park halindeki arabasında otururken yanına yaklaşan motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Barış Y., ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

  • Barış Y., park halindeki otomobilinde oturuyordu.
  • Motosikletli iki kişi, otomobile yaklaşarak silahlı saldırı düzenledi.
  • Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.
  • İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
  • Ağır yaralanan Barış Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber