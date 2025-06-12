Amasya'da asker eğlencesine giden 39 kişi hastanelik oldu!

600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Amasya'da asker eğlencesine giden 39 kişi hastanelik oldu!

Amasya'da asker eğlencesinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurarak tedavi altına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 07:32, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 08:43
Yazdır

Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

HERKES AYNI ŞİKAYETLE HASTANEYE KALDIRILDI

Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlanan kişilerin bir kısmı acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sonradan hastaneye gelenlerle sayı 39'a ulaştı.

Rahatsızlanan kişilerin arasında durumu ağır olan kimsenin bulunmadığı, polis ekiplerinin eğlencenin yapıldığı yere giderek sunulan yemeklerden incelenmek üzere numune aldığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber