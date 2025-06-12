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Kalyon PV, Kiwa PVEL'de En İyi Güneş Paneli Üreticileri Arasında

Kalyon PV, Kiwa PVEL'in kalite testlerinde başarı göstererek en iyi güneş paneli üreticileri arasında yer aldı. CEO İhsan Kulalı açıklama yaptı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 07:35, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 08:14
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Kalyon PV, Kiwa PVEL'de En İyi Güneş Paneli Üreticileri Arasında

Kalyon PV, yerli güneş paneli üretiminde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, Kiwa PVEL 2025 değerlendirmesinde, dünya genelinde 53 üreticinin 388 panel modeli arasında öne çıkarak, "En İyi Performans Gösteren Güneş Paneli Üreticileri" listesinde yer aldı. Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, ürünlerinin kalitesi ve mühendislik gücünün küresel ölçekte bir kez daha tescil edildiğini belirtti. Bu başarı, şirketin uluslararası alanda rekabet gücünü artırırken, Türk güneş enerjisi sektörünün de prestijini yükseltiyor.

Uluslararası Kalite Testlerinde Büyük Başarı

Kalyon PV, Kiwa PVEL tarafından yürütülen "Product Qualification Program" (PQP) kapsamında gerçekleştirilen altı farklı kalite testinden başarıyla geçti. Bu testler arasında yüksek sıcaklık, nem, mekanik stres, PID, LID ve LETID gibi zorlu kriterler bulunuyor. Şirketin ürettiği "TOPCon" teknolojisine sahip çift camlı paneller, uluslararası kalite ve dayanıklılık standartlarını karşıladığını kanıtladı.

Başarıyla Geçilen Testler

  • Yüksek sıcaklık testi
  • Nem testi
  • Mekanik stres testi
  • PID testi
  • LID testi
  • LETID testi

Entegre Üretim ve Yerli Sanayiye Katkı

Kalyon PV, entegre üretim yapısına sahip güneş teknolojileri fabrikasında, 250 bin metrekarelik alanda ingottan başlayarak hücre ve panel üretimine kadar tüm süreçleri tek çatı altında gerçekleştiriyor. Şirket, koruyucu film, çerçeve ve bağlantı kutusu gibi kritik bileşenlerde yerli tedarikçilerle iş birliği yaparak milli sanayiyi destekliyor. Ayrıca, ürünlerinin yüksek kalite standartlarını UL, TSE ve TUV Nord gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlardan aldığı 20'ye yakın sertifika ile belgelendiriyor.


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