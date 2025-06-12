Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Operasyonda Ele Geçirilenler

505 mililitre likit esrar

3 ruhsatsız tabanca

1 pompalı tüfek

10,49 gram sentetik uyuşturucu

13 sentetik ecza hapı

0,77 gram kokain

27 tabanca fişeği

Gözaltına Alınanlar

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.