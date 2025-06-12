Hatay'da 40 Derece Sıcakta Renkli Su Savaşı Etkinliği

Hatay'da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu günlerde, sıcaktan bunalan öğrenciler ve öğretmenler, serinlemek için birlikte su savaşı yaptı. Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu'nda düzenlenen bu etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler saatlerce su tabancaları ve su balonlarıyla eğlendi. Su savaşında herkes tepeden tırnağa ıslanırken, ortaya oldukça renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.

Hatay'da Sıcak Hava ve Su Savaşı Etkinliği

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Hatay'da, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, gün içerisinde sıcaklık 40 dereceyi buldu. Bu nedenle okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek su savaşı düzenledi.

Öğrenciler ve öğretmenler saatlerce su tabancaları ve su balonlarıyla oynadı.

Etkinlik sırasında herkes tamamen ıslandı.

Renkli ve eğlenceli anlar yaşandı.

"Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz bu anlardan büyük keyif alıyor"

Okul Müdürü Mehmet Dönmez, öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği çabayı ödüllendirmek ve onların stres atmasını sağlamak amacıyla bu tür sosyal ve eğlenceli etkinlikleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. "Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz bu anlardan büyük keyif alıyor" diyerek, etkinliğin önemine dikkat çekti.



