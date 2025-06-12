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Türk Telekom hizmet bedellerine ve internet paketlerine zam

Türk Telekom, taahhütsüz internet paketleri ve bazı hizmet kalemlerinde fiyat artışına gitti. Yeni tarifelerle birlikte ortalama yüzde 20 zam yapıldı.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 09:26, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 09:27
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Türk Telekom hizmet bedellerine ve internet paketlerine zam

Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 itibarıyla taahhütsüz internet paketlerine ve bazı hizmet kalemlerine zam yapacağını açıkladı. Yeni fiyat tarifesiyle birlikte özellikle limitsiz internet paketlerinde ortalama yüzde 20 oranında artış dikkat çekiyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, hali hazırda taahhütlü pakete sahip müşteriler bu artışlardan etkilenmeyecek. Ancak taahhüdünü yenilemek isteyen aboneler, yeni tarifeden faydalanmak zorunda kalacak. Zam yalnızca internet paketleriyle sınırlı kalmayıp, çeşitli hizmet kalemlerinde de fiyat artışı gerçekleşti. Hat dondurma, nakil ve devir gibi işlemler artık daha yüksek ücretlendirmeyle yapılacak.

Yeni İnternet Paket Fiyatları

  • ADSL/VDSL/Fiber 12 Mbps'ye kadar: 755 TL 950 TL
  • ADSL/VDSL/Fiber 16 Mbps'ye kadar: 760 TL 970 TL
  • ADSL/VDSL/Fiber 24 Mbps'ye kadar: 785 TL 990 TL
  • VDSL/Fiber 35 Mbps'ye kadar: 795 TL 1.010 TL
  • VDSL/Fiber 50 Mbps'ye kadar: 805 TL 1.020 TL
  • VDSL/Fiber 75 Mbps'ye kadar: 825 TL 1.070 TL
  • VDSL/Fiber 100 Mbps'ye kadar: 885 TL 1.120 TL
  • Fiber 200 Mbps'ye kadar: 1.030 TL 1.300 TL
  • Fiber 500 Mbps'ye kadar: 1.375 TL 1.600 TL
  • Fiber 1000 Mbps'ye kadar: 1.720 TL 1.900 TL

Hizmet Bedellerindeki Artışlar

  • Hat Dondurma: 125 TL 150 TL
  • Hat Kapama: 250 TL 300 TL
  • Devir: 290 TL 385 TL
  • Nakil: 600 TL 750 TL
  • Yalın Erişim: 60 TL 75 TL
  • ADSL-NDSL Geçiş: 66 TL 80 TL
  • NDSL Devre Hazırlama: 27 TL 33 TL
  • Aylık Statik IP: 149 TL 175 TL
  • Yıllık Statik IP: 1.490 TL 1.750 TL

Zamdan Kimler Etkilenecek?

Taahhütsüz paket kullananlar ve taahhüdünü yenilemek isteyen aboneler, yeni fiyat tarifesinden etkilenecek. Mevcut taahhütlü müşteriler ise sözleşmeleri bitene kadar eski fiyatlardan yararlanmaya devam edecek.


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