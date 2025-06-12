Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası benzine zam yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar açıklandı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 09:34, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 09:29
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmezken, benzin fiyatlarına zam yapılacağı bildirildi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltti. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam gelecek. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.
Yeni Fiyatlar Ne Kadar Olacak?
- Benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 48,42 TL'ye yükselecek.
- Ankara'da 49,09 TL'ye çıkacak.
- İzmir'de ise 49,43 TL olacak.
- Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 46,27 TL, Ankara'da 47,12 TL, İzmir'de ise 47,47 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlardaki Değişkenlik
Akaryakıt fiyatları; iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle güncel fiyatları takip etmek önemlidir.