Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmezken, benzin fiyatlarına zam yapılacağı bildirildi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltti. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam gelecek. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.

Yeni Fiyatlar Ne Kadar Olacak?

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 48,42 TL 'ye yükselecek.

İstanbul'da yaklaşık 'ye yükselecek. Ankara'da 49,09 TL 'ye çıkacak.

'ye çıkacak. İzmir'de ise 49,43 TL olacak.

olacak. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 46,27 TL, Ankara'da 47,12 TL, İzmir'de ise 47,47 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlardaki Değişkenlik

Akaryakıt fiyatları; iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle güncel fiyatları takip etmek önemlidir.



