Kripto Varlık Hizmetlerinde Uzaktan Kimlik Tespiti Düzenlemesi

Kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespitine dair düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte, "sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" başlığı, "sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti" olarak değiştirildi.

Uzaktan Kimlik Tespiti Düzenlemesi

Bu kapsamda geçici olan aşağıdaki madde kalıcı hale getirildi:

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar , müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.

, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır.

Düzenlemenin Önemi

Bu değişiklikle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileriyle sürekli iş ilişkisi kurarken uzaktan kimlik tespiti yapabilmeleri ve bu bilgilerin resmi veri tabanları üzerinden doğrulanması zorunlu hale gelmiştir. Böylece hem finansal güvenlik artırılmış hem de dijital işlemlerde şeffaflık sağlanmıştır.



