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Numan Kurtulmuş: TÜRKPA ile Barış ve Kalkınma Hedefi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA çatısı altında Türk dünyasında barış, adalet ve kalkınma için ortak hedeflere vurgu yaptı. Başkanlık Kazakistan'a geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 09:47, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 09:48
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Numan Kurtulmuş: TÜRKPA ile Barış ve Kalkınma Hedefi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması için çalışmaya devam edeceğiz. Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışacağız" dedi.

TÜRKPA 14. Genel Kurulu ve Katılımcılar

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu Asamble Konseyi, TÜRKPA Dönem Başkanı ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'nın başkanlığında, Kazakistan Parlamentosunun ev sahipliğinde toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, başkent Astana'da Hilton Otel'de düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Astana'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti ve başarılı organizasyon ile misafirperverlikleri dolayısıyla Kazakistan Parlamentosu ve Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a teşekkür etti.

Dünya Düzeni ve Türk Dünyası'nın Rolü

TÜRKPA Dönem Başkanlığını devralan Koşanov'u tebrik eden, geçen dönemki başkanlığından dolayı Gafarova'ya teşekkürlerini ileten Kurtulmuş, dünyayı saran büyük altüst oluşlar, kırılmalar ve çetin sınamalarla karşı karşıya olunduğunu, çift kutuplu dünya düzeninin tarihe karıştığını, tek kutuplu dünya düzeninin de tüm iddialarına rağmen uzun ömürlü olamayacağını belirtti.

Çok Kutuplu Düzen ve İş Birliği Vurgusu

"KKTC'nin faaliyetlerimize aktif katılımı birliğimize güç katacak" diyen Kurtulmuş, çok kutuplu ve çok merkezli düzen arayışının bugüne damgasını vurduğunu ifade etti. Ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, yaklaşık 300 milyonluk bir nüfusa sahip Türk Dünyası'nın bağımsızlıklarını kazanarak ayağa kalkmasının ve iş birliği imkanlarının artmasının stratejik bir avantaj olduğunu vurguladı.

  • Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan geniş coğrafyada ortak hedeflere ulaşmak için birlikte hareket edilmesi gerektiği belirtildi.
  • Özbekistan ve Türkmenistan'ın en kısa sürede TÜRKPA'ya üyeliklerinin istenildiği ifade edildi.
  • Gözlemci üyeler Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aktif katılımının birliğe güç katacağı vurgulandı.

TÜRKPA'nın Kurumsal Gücü ve İlham Kaynağı Rolü

Kurtulmuş, TÜRKPA'nın Türk devletlerinin iş birliği yapıları arasında özel bir konuma sahip olduğuna dikkat çekerek, bu aile meclisinin halen büyük ve önemli bir gelişim evresinde olduğunu söyledi. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve parlamenter iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini belirtti. TÜRKPA'nın model kanun çalışmalarıyla ulusal parlamentoları birbirine yakınlaştırdığına ve emsal kuruluşlara ilham kaynağı olduğuna değindi.

TÜRKPA Dönem Başkanlığı Değişimi

Bu genel kurulla birlikte TÜRKPA Dönem Başkanlığının Azerbaycan'dan Kazakistan'a geçtiği, TÜRKPA Genel Sekreterliği görevinin ise Türkiye'den Azerbaycan'a devrolunacağı bildirildi. "Henüz 17 yaşını doldurmuş genç bir delikanlı" olarak nitelendirilen TÜRKPA'nın olgunluk çağını yakalamasının kurumsal yapısını güçlendirme çabalarının sürekliliğini zorunlu kıldığı ifade edildi.

  • Genel Sekreter Süreyya Er'e teşekkür edildi.
  • Azerbaycan Milli Meclisinin adayı Ramil Bey tebrik edildi.
  • Konsey ve genel kurulda alınacak kararların hayırlı olması temenni edildi.

Barış, Düzen ve Kalkınma İçin Kararlılık

TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması için çalışmaya devam edileceği vurgulandı. Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışılacağı belirtildi. Konuşmaların ardından Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, TÜRKPA Dönem Başkanlığını Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a devretti.


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