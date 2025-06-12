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Dolar/TL Yükselişte: Güncel Döviz Kurları ve Piyasa Analizi

Dolar/TL güne yükselişle başladı. Euro ve sterlin de TL karşısında değer kazanıyor. Piyasalarda son gelişmeler ve uzman yorumları haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 09:51, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 09:52
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Dolar/TL Yükselişte: Güncel Döviz Kurları ve Piyasa Analizi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,1920 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 39,1710'dan tamamladı. Bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,1920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 44,2660'tan ve sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 53,3060'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,4 seviyesinde.

Piyasalarda Öne Çıkan Gelişmeler

ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi, varlık fiyatlamalarında ön plana çıkıyor. ABD'de dün beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerine rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tarifelerin enflasyonist baskıları canlandırabileceğine yönelik değerlendirmeleriyle para politikası stratejisinde temkinli duruşunu sürdürmesi bekleniyor.

Fed ve Faiz Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl genelinde toplamda 2 kez faiz indirimi yapacağı tahminleri güçlü kalmaya devam ediyor.

Bugünkü Takip Edilecek Veriler

  • Yurt içinde sanayi üretimi
  • ABD'de üretici enflasyonu
  • Haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Analistler, bugün bu verilerin takip edileceğini dile getirdi.


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