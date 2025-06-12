Dolar/TL Yükselişte: Güncel Döviz Kurları ve Piyasa Analizi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken , bankanın yıl genelinde toplamda 2 kez faiz indirimi yapacağı tahminleri güçlü kalmaya devam ediyor.

ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi, varlık fiyatlamalarında ön plana çıkıyor. ABD'de dün beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerine rağmen, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) tarifelerin enflasyonist baskıları canlandırabileceğine yönelik değerlendirmeleriyle para politikası stratejisinde temkinli duruşunu sürdürmesi bekleniyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net