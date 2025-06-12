Afyon Sucuğu Avrupa Birliği'nden Tescil Kazandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB'den coğrafi işaret tescili alan 35'inci ürünün Afyon sucuğu olduğunu belirtti. "Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'den Coğrafi İşaret Tescili Alan Ürünleri

Gaziantep baklavası

Aydın inciri

Malatya kayısısı

Aydın kestanesi

Milas zeytinyağı

Bayramiç beyazı

Taşköprü sarımsağı

Giresun tombul fındığı

Antakya künefesi

Suruç narı

Çağlayancerit cevizi

Gemlik zeytini

Edremit zeytinyağı

Milas yağlı zeytini

Ayaş domatesi

Maraş tarhanası

Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini

Ezine peyniri

Safranbolu safranı

Aydın memecik zeytinyağı

Araban sarımsağı

Osmaniye yer fıstığı

Bingöl balı

Bursa şeftalisi

Hüyük çileği

Bursa siyah inciri

Söke pamuğu

Manisa mesir macunu

Gaziantep menengiç kahvesi

Silifke yoğurdu

Aydın memecik zeytini

Erzincan tulum peyniri

Aydın çam fıstığı

Afyon pastırması

Afyon sucuğu



