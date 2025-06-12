600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
TVF Açıkladı: Sigorta Sektöründe Büyük Dönüşüm Tamamlandı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Tarihi 'KAAN' Anlaşması: Türkiye ve Endonezya El Sıkıştı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Üç Belediyede Başkan Vekili Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
Bakan Tunç Paylaştı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünde İhmaller Zinciri
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
İş garantili okul! 'Erkek işi' denilen mesleklerde kızlar da var
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili eski belediye başkanları dahil 10 kişiye soruşturma izni verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 09:57, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 10:02
Yazdır
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan 2 bloklu Yağmur Apartmanı ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma izni verildi. Bu karar, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 11 Ekim 2024 tarihli kararıyla açıklandı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yer alan ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanları ile ilgili ön inceleme raporunda önemli bulgulara yer verildi.

Bilirkişi Raporu ve Tespitler

  • Bilirkişi raporlarında, binanın statik projelerinde ciddi yetersizlikler bulunduğu belirtildi.
  • Ruhsat süresi dolmasına rağmen yapı kullanma izni verilmeden yıllarca kullanıldığı tespit edildi.
  • Geçmiş dönem belediyesinin gerekli denetimleri yapmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma İzni Verilenler

Yapılan değerlendirme sonucunda, Kahramanmaraş eski belediye başkanı M.P., Onikişubat eski belediye başkanı H.M. ile eski imar müdürlerinin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildi.

Soruşturma İzni Gerekçeleri

  • Bazı kişilere ruhsat ve statik kusurlar nedeniyle izin verildi.
  • Bazılarına ise denetim ve yapı kullanma izni eksikliği nedeniyle izin çıktı.

Teknik sorumlulukları bulunmayan ya da kusur tespit edilmeyen bazı kamu görevlileri hakkında ise soruşturma izni verilmedi. Karar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber