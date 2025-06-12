Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan 2 bloklu Yağmur Apartmanı ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma izni verildi. Bu karar, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 11 Ekim 2024 tarihli kararıyla açıklandı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yer alan ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanları ile ilgili ön inceleme raporunda önemli bulgulara yer verildi.

Bilirkişi Raporu ve Tespitler

Bilirkişi raporlarında, binanın statik projelerinde ciddi yetersizlikler bulunduğu belirtildi.

Ruhsat süresi dolmasına rağmen yapı kullanma izni verilmeden yıllarca kullanıldığı tespit edildi.

Geçmiş dönem belediyesinin gerekli denetimleri yapmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma İzni Verilenler

Yapılan değerlendirme sonucunda, Kahramanmaraş eski belediye başkanı M.P., Onikişubat eski belediye başkanı H.M. ile eski imar müdürlerinin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildi.

Soruşturma İzni Gerekçeleri

Bazı kişilere ruhsat ve statik kusurlar nedeniyle izin verildi.

Bazılarına ise denetim ve yapı kullanma izni eksikliği nedeniyle izin çıktı.

Teknik sorumlulukları bulunmayan ya da kusur tespit edilmeyen bazı kamu görevlileri hakkında ise soruşturma izni verilmedi. Karar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.