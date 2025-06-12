Antalya'da Çocukları Dolandıran ve Darbeden İki Kişi Tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan olayda, tatile gelen 3 çocuk, sosyal medya platformu üzerinden tanıştıkları bir kadınla, 15 bin lira karşılığında cinsel ilişki yaşamak üzere anlaştı. Çocukların bulunduğu yere gelen kadın, parayı aldıktan kısa süre sonra, yanında getirdiği arkadaşıyla birlikte çocukları darbetti. Olayın ardından çocukların şikayeti üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek E.S. (21) isimli kadın ile B.B. (24)'yi Antalya girişinde yakalayıp gözaltına aldı.

Olayın Gelişimi

Çocuklar, sosyal medya üzerinden kadınla iletişime geçti.

15 bin lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştılar.

Kadın, parayı aldıktan sonra arkadaşıyla birlikte çocukları darbetti.

Çocukların şikayeti üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Kamera görüntülerinden şüpheliler tespit edilerek yakalandı.

Tutuklama ve Suçlamalar

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, "Dolandırıcılık" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.