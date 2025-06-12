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Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti

Sanayi tesislerinin baca emisyonları anlık izleniyor, hava kirliliğine yol açan 53 tesise toplam 38 milyon lira ceza uygulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 10:30, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 10:31
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Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayi tesislerinin baca çıkışlarını anlık olarak takip eden Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile Mayıs ayında hava kirliliğine neden oldukları belirlenen 53 tesise toplamda 38 milyon 114 bin 589 TL ceza uyguladı. Bakan Murat Kurum, denetimlerin her alanda artırılacağını vurguladı. Ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bakanlığın sahada yaptığı periyodik denetimlerin yanı sıra, Sürekli İzleme Merkezi (SİM) vasıtasıyla Türkiye genelindeki 414 sanayi tesisi ve 802 bacadaki emisyon değerleri, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ile 7 gün 24 saat anlık olarak takip ediliyor.

Sınır Aşımları Anında Bildiriliyor

Tesis ve bacalardan atmosfere salınan kirletici gazlar ile partikül maddeler anlık ve kesintisiz olarak ölçülüp kaydediliyor. Yasal sınır aşımları bu sistem sayesinde anında Sürekli İzleme Merkezi'ne rapor ediliyor.

Havayı Kirleten Tesislere Uygulanan Cezalar

  • Mayıs ayında, hava kirliliğine neden oldukları tespit edilen 53 tesise toplamda 38 milyon 114 bin 589 TL ceza uygulandı.

Bakan Kurum'dan Açıklama

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevremizi korumak için gece gündüz çalışıyor, hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz. Kurallara uymayan sanayi tesislerine gerekli cezaları uyguladık. Denetimlerimizi her alanda artıracağız. Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Çevre İçin Sıkı Takip ve Yeşil Dönüşüm

Çevre mevzuatı kapsamında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurma zorunluluğu bulunmayan sanayi tesisleri de periyodik denetimlerle takip ediliyor. Bakanlık, yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda çevre dostu üretimi teşvik ederken, çevreyi korumak için de denetimlerine devam ediyor.


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